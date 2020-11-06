Сильный туман ожидается в ближайшие сутки в Ростове

В ближайшие сутки в Ростове-на-Дону ожидается сильный туман. Об ухудшении погодных условий сообщили в управлении ГО и ЧС.По данным синоптиков, ночью 9 ноября и утром 10 ноября ожидается туман с видимостью 200-500 метров. В связи с этим водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах и при переезде пешеходных переходов.В частности, в условиях тумана нужно следить за соблюдением скоростного режима. Чтобы не создавать аварийные ситуации при плохой видимости, нужно снизить скорость и увеличить расстояние до впереди двигающегося транспорта. Водителям не стоит забывать о необходимости включенных фар: во время плохой видимости это помогает другим увидеть ваш автомобиль.Пешеходам также стоит быть особо внимательными. Нужно на одежде иметь специальные светоотражающие элементы, а при пересечении переходов убедиться в безопасности маневра.