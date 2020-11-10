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Гололед и туман ожидаются утром в Ростовской области

Гололед и туман ожидаются утром в Ростовской области
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются туман и слабый гололед. О прогнозе сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным синоптиков, в утренние часы в некоторых районах области возможно понижение температуры до -6 градусов, в остальных районах - от -2...+3 градусов. В связи с похолоданием в утренние часы на дорогах области возможен гололед, а также туман. В течение дня будет облачно, с прояснениями.

В связи с туманом и гололедом водителям рекомендуется снизить скорость и быть предельно внимательными на дорогах, особенно при проезде пешеходных переходов. Не стоит забывать о включенных габаритах, чтобы вас видели другие автомобили в туман.

Пешеходам также нужна особая внимательность. В такую погоду, когда снижена видимость, нужно носить на одежде специальные светоотражающие элементы.

В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 112.

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