Гололед и туман ожидаются утром в Ростовской области

В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются туман и слабый гололед. О прогнозе сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.По данным синоптиков, в утренние часы в некоторых районах области возможно понижение температуры до -6 градусов, в остальных районах - от -2...+3 градусов. В связи с похолоданием в утренние часы на дорогах области возможен гололед, а также туман. В течение дня будет облачно, с прояснениями.В связи с туманом и гололедом водителям рекомендуется снизить скорость и быть предельно внимательными на дорогах, особенно при проезде пешеходных переходов. Не стоит забывать о включенных габаритах, чтобы вас видели другие автомобили в туман.Пешеходам также нужна особая внимательность. В такую погоду, когда снижена видимость, нужно носить на одежде специальные светоотражающие элементы.В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 112.