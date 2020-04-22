Три студента Донского государственного технического университета заразились коронавирусом

У трёх ростовских студентов обнаружили коронавирусную инфекцию. COVID-19 выявили у учащихся Донского государственного технического университета. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе вуза.Один студент, проживающий в Аксайском районе Ростовской области, в середине апреля контактировал с соседом по дому, у которого позже подтвердили коронавирус. Молодой человек сдал тесты и вскоре тоже получил положительный результат. В университете отметили, что он не контактировал ни с преподавателями, ни с другими обучающимися. Сейчас он находится дома на самоизоляции, его состояние оценивается как удовлетворительное.Два других заражённых учатся на очно-заочной форме и сейчас находятся в Москве. Они чувствуют себя хорошо и проходят лечение дома. Молодые люди не контактировали со студентами и сотрудниками ДГТУ.Напомним, Донской государственный технический университет, как и другие вузы Ростовской области, перешёл на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.