В Ростовской области подорожает проезд на семи автобусных маршрутах

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С начала весны в Ростовской области изменится стоимость проезда на семи автобусных маршрутах. Об этом сообщили представители пресс-службы Агентства развития платёжных систем.Изменение тарифов пройдет с 1 марта и затронет несколько маршрутов: № 222, курсирующий по направлению Гуково – посёлок Углеродский (цена увеличится до 155 рублей); № 246, соединяющий Гуково и Зверево (100 рублей); № 258, между Зверево и Лихой (120 рублей); № 261 от Русско-Прохоровского до Красного Сулина (210 рублей); № 262, обеспечивающий транспортное сообщение между Зверево и Шахтами (240 рублей); № 307/1 от Каменск-Шахтинского до Донецка (180 рублей); и № 247, следующий от посёлка шахты Гуковская до Зверево (120 рублей).Необходимо отметить, что в феврале текущего года уже были скорректированы цены на проезд на примерно двадцати междугородних автобусных маршрутах области. В числе прочих, изменения коснулись маршрутов Самарское – Павловка (через Азов), Самарское – Ново-Николаевка и Белая Калитва – Новочеркасск.Как отметили в компании, указана максимальная стоимость проезда. Цена зависит от продолжительности поездки.