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Трассу Элиста - Ремонтное - Зимовники открыли для проезда

Трассу Элиста - Ремонтное - Зимовники открыли для проезда
В Ростовской области открыли трассу Элиста - Ремонтное - Зимовники. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

С трех часов ночи грузовики и автобусы могут проехать по закрытому ранее участку с 27-го по 174-й километр.

Напомним, движение на этой автодороге было ограничено из-за снегопада. В течение нескольких дней в области бушует метель. Трассы засыпает. Дорожная техника не успевает убирать снег.

По данным МЧС, 19 ноября в некоторых районах Ростовской области столбики термометров упадут до -17 градусов, и продолжится снегопад.

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