Трассу Элиста - Ремонтное - Зимовники открыли для проезда

В Ростовской области открыли трассу Элиста - Ремонтное - Зимовники. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.С трех часов ночи грузовики и автобусы могут проехать по закрытому ранее участку с 27-го по 174-й километр.Напомним, движение на этой автодороге было ограничено из-за снегопада. В течение нескольких дней в области бушует метель. Трассы засыпает. Дорожная техника не успевает убирать снег.По данным МЧС, 19 ноября в некоторых районах Ростовской области столбики термометров упадут до -17 градусов, и продолжится снегопад.