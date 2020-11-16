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Участок трассы «Зимовники-Элиста» полностью замело снегом в Ростовской области

Участок трассы «Зимовники-Элиста» полностью замело снегом в Ростовской области
На Дону сильный снегопад обрушился на трассу «Зимовники-Элиста». Дорогу замело вечером 17 ноября.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, по проезжей части до Элисты невозможно проехать автомобилистам. Трасса превратилась в протяжный кусок льда, засыпанный снегом. Буря также создает нулевую видимость на дороге.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, движение на этом участке трассы ограничено из-за обильного количества выпавших осадков.

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