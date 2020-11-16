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В Ростовской области еще одну автодорогу частично закрыли из-за гололедицы

В Ростовской области еще одну автодорогу частично закрыли из-за гололедицы
Еще одну автодорогу в Ростовской области в 19:20 частично закрыли из-за непогоды, информирует отдел пропаганды УГИБДД по региону. Ограничение касается только грузовиков и автобусов в промежутке с 27-го по 174-й километр трассы Элиста – Ремонтное – Зимовники.

На автодорогах донского региона сейчас бушует метель, переметы, проезжая часть покрыта льдом. Чтобы избежать ДТП, движение временно запрещают. Ранее частично были закрыты трассы Котельниково – Песчанокопское и Волгодонск – Зимовники.

По данным МЧС, 19 ноября в некоторых районах Ростовской области столбики термометров упадут до -19 градусов. Утром и ночью ожидаются туман, изморозь и гололед. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и интервал движения.

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