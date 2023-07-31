«ТНС Энерго» потратит 14,7 миллиона рублей на уборку офисов в Ростовской области

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ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» ищет подрядчика, который обеспечит уборку в офисах региона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 31 июля.Исполнителю предстоит следить за порядком в 54 отделениях, включая аппарат управления на улице Журавлева в Ростове. Общая площадь составит более 35 тысяч квадратных метров, среди которых почти 23 тысячи - только помещения. Там необходимо навести чистоту не только в кабинетах руководителей и персонала, но и в коридорах, уборных, подсобках, складах и даже на лестницах. Оставшиеся восемь тысяч квадратных метров - прилегающая территория. Предположительно, для уборки потребуются 79 человек.На клининговое обслуживание «ТНС Энерго» готово потратить 14,7 миллиона рублей. Контракт рассчитан с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года. В числе обязательных услуг: протирание пыли, мытье полов, дверей, стеклянных поверхностей и зеркал. Также придется следить за чистотой подоконников, мебели, ковров, плинтусов, зеркал, мусорных корзин. На улице от подрядчика требуется поливать цветы, подметать прилегающую территорию и менять мусорные пакеты.