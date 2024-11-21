«ТНС энерго» подало иск в суд на администрацию Батайска из-за долга за свет

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Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало иск на администрацию Батайска. Информация размещена в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.Компания намерена взыскать с мэрии более 372 тысяч рублей. Организация утверждает, что городская администрация не оплатила счета за электроснабжение.Судебное заседание назначено на 24 декабря.ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Ростовской области. В 2023 году общий доход организации составил более 61 миллиарда рублей.