«Ростов» хочет приобрести нападающего «Спартака» Антона Заболотного

Футбольный клуб «Ростов» нацелился на трансфер Антона Заболотного из «Спартака». Ростовчане хотят подписать нападающего ближайшим летом.

На 34-летнего россиянина также претендуют «Локомотив», «Акрон» и другие клубы. Летом у него заканчивается контракт с московским клубом. Поэтому в ближайшее трансферное окно Антон Заболотный сможет стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне нападающий провел за красно-белых 16 матчей, отличившись тремя голевыми передачами. Он имеет опыт игры за «Зенит», ЦСКА и другие российские клубы.
Фото: ФК Спартак.
