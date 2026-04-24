Новорожденную, чья мама умерла при родах, выписали из больницы Ростова

Дочку умершей при родах Анны Маловой из Новочеркасска выписали из больницы. Новостью поделился отец малышки - Иван.Кроха появилась на свет 5 апреля. Но из-за проблем со здоровьем девочку оставили под наблюдением врачей. Через две недели малышке стало лучше, было принято решение о выписке девочки. Родные уже находятся с новорожденной. Известно, что девочку назвали Ариной.24 апреля Арина воссоединилась со своей семьей. Но маму, к сожалению, она не увидит. Анна Малова скончалась при родах 7 апреля. По мнению родных, в гибели девушки виновны врачи.Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».