В «космическом» подземном переходе в Ростове работы проведут на 30% площади мозаики

В «космическом» подземном переходе в Ростове работы проведут на 30% площади мозаики. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным местных властей, планируется, что воссоздадут утраченные фрагменты, будут восстановлены участки, где есть сколы, частичная утрата и трещины. Однако общественники опасаются, что работы приведут к ухудшению состояния мозаики и в дальнейшем к ее утрате.

Как уточнила градозащитница Елена Хатламаджиян, ранее речь шла о другом проценте реставрационных работ композиции. Этот факт не может не смущать. Вероятно, в процессе ремонта самого перехода количество сколов могло увеличиться.

Стало известно, что будет создана реставрационная комиссия. В состав комиссии войдут представители научного руководства, авторского надзора проекта, комитета по охране объектов культурного наследия, заказчика и общественности, имеющие соответствующую квалификацию.
Фото: Дондей
