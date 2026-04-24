В «космическом» подземном переходе в Ростове работы проведут на 30% площади мозаики. Об этом сообщили в городской администрации.По данным местных властей, планируется, что воссоздадут утраченные фрагменты, будут восстановлены участки, где есть сколы, частичная утрата и трещины. Однако общественники опасаются, что работы приведут к ухудшению состояния мозаики и в дальнейшем к ее утрате.Как уточнила градозащитница Елена Хатламаджиян, ранее речь шла о другом проценте реставрационных работ композиции. Этот факт не может не смущать. Вероятно, в процессе ремонта самого перехода количество сколов могло увеличиться.Стало известно, что будет создана реставрационная комиссия. В состав комиссии войдут представители научного руководства, авторского надзора проекта, комитета по охране объектов культурного наследия, заказчика и общественности, имеющие соответствующую квалификацию.