Ураганный ветер повалил громадный рекламный щит в Ростовской области

Сильный ветер обрушил рекламный щит в Волгодонске, повредив дерево. Инцидент произошел на улице Академика Королева, а очевидцы запечатлели последствия происшествия на видео.Порывистый ветер, наблюдающийся в Ростовской области с утра, местами достигает скорости 26 метров в секунду. Такая погодная обстановка увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В Волгодонске стихия не пощадила одну из рекламных конструкций: под напором ветра огромный щит рухнул, сломав при этом растущую рядом березу. Сотрудники городского департамента уже занимаются устранением последствий.В связи с непогодой жителям Ростовской области напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности. Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и рядом с ненадежными конструкциями. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и опор линий электропередачи.