Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ураганный ветер повалил громадный рекламный щит в Ростовской области

Ураганный ветер повалил громадный рекламный щит в Ростовской области

Сильный ветер обрушил рекламный щит в Волгодонске, повредив дерево. Инцидент произошел на улице Академика Королева, а очевидцы запечатлели последствия происшествия на видео.

Порывистый ветер, наблюдающийся в Ростовской области с утра, местами достигает скорости 26 метров в секунду. Такая погодная обстановка увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В Волгодонске стихия не пощадила одну из рекламных конструкций: под напором ветра огромный щит рухнул, сломав при этом растущую рядом березу. Сотрудники городского департамента уже занимаются устранением последствий.

В связи с непогодой жителям Ростовской области напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности. Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и рядом с ненадежными конструкциями. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и опор линий электропередачи.
Фото: Соцсети
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика