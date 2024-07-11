Террористу, выжившему после штурма СИЗО №1, запросили 28 лет лишения свободы
Прокурор потребовал приговорить к 28 годам лишения свободы Даниила Камнева, выжившего после штурма СИЗО № 1. Об этом сообщает DonDay.ru с ссылкой на Южный окружной военный суд. Камнева судят за подготовку теракта в Кисловодске, который он планировал совершить вместе со своей гражданской женой в 2021 году. Они собирались подорвать здание отдела МВД России, но были задержаны до того, как смогли осуществить свой замысел.
Обвиняемый признал свою вину.
В Южном окружном военном суде 11 июля 2024 года состоялось последнее заседание по делу о подготовке теракта в Кисловодске. На заседании прокурор потребовал приговорить Даниила Камнева к 28 годам лишения свободы.А его жене Сабиле Мамедовой запросили 12 лет.
Напомним, что месяц назад шестеро осужденных выбили оконную решетку и сбежали из камеры. Они захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Террористы выдвинули условия. Они потребовали предоставить им оружие и автомобиль, чтобы покинуть город. Переговоры длились несколько часов, но не привели к результату.
Во время штурма преступники были ликвидированы. Единственный выживший - Даниил Камнев. Он получил тяжелые ранения, но спустя неделю пришел в себя. Затем его перевели в одно из медицинских учреждений, подведомственных региональному ГУ ФСИН.
На данный момент Камнев уже выписан из больницы и переведён в следственный изолятор. Там он будет находиться до 15 августа включительно.