Террористу, выжившему после штурма СИЗО №1, запросили 28 лет лишения свободы

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Прокурор потребовал приговорить к 28 годам лишения свободы Даниила Камнева, выжившего после штурма СИЗО № 1. Об этом сообщает DonDay.ru с ссылкой на Южный окружной военный суд. Камнева судят за подготовку теракта в Кисловодске, который он планировал совершить вместе со своей гражданской женой в 2021 году. Они собирались подорвать здание отдела МВД России, но были задержаны до того, как смогли осуществить свой замысел.Обвиняемый признал свою вину.В Южном окружном военном суде 11 июля 2024 года состоялось последнее заседание по делу о подготовке теракта в Кисловодске. На заседании прокурор потребовал приговорить Даниила Камнева к 28 годам лишения свободы.А его жене Сабиле Мамедовой запросили 12 лет.Напомним, что месяц назад шестеро осужденных выбили оконную решетку и сбежали из камеры. Они захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Террористы выдвинули условия. Они потребовали предоставить им оружие и автомобиль, чтобы покинуть город. Переговоры длились несколько часов, но не привели к результату.Во время штурма преступники были ликвидированы. Единственный выживший - Даниил Камнев. Он получил тяжелые ранения, но спустя неделю пришел в себя. Затем его перевели в одно из медицинских учреждений, подведомственных региональному ГУ ФСИН.На данный момент Камнев уже выписан из больницы и переведён в следственный изолятор. Там он будет находиться до 15 августа включительно.