Тельцов ждут проблемы в семье, а Козероги смогут плодотворно поработать: гороскоп на неделю

Для некоторых знаков Зодиака август начнется с провокаций и давления со стороны, а также конфликтов на работе и дома, для других станет периодом воплощения идей и новшеств. Астролог Антонина Кариер составила персональный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю со 2 по 8 августа.♈ Овен — согласование документов в госорганах стоит отложить на более благоприятное время. На этой неделе не рассчитывайте на помощь знакомых и не поддавайтесь панике и волнению. Делайте то, что в ваших силах.♉ Телец — неделя будет непростой. Руководство дает все больше сложных задач, а члены семьи не разделяют с вами мнение. В это время рекомендуется переключиться от давящей атмосферы. Например, отвлечься на творчество.♊ Близнецы — пришло время позаботиться о жилище: комфортно организовать пространство, что-то из мебели и техники восстановить, а старое и отслужившее выбросить. Будьте внимательны: могут потеряться важные документы.♋ Рак — «На друга надейся, а сам не плошай» - девиз этой недели. Чем вы будете внимательнее к самым незначительным деталям, тем эффективнее действия.♌ Лев — на этой неделе лучше не принимать скоропалительных действий и решений. Вами движут эмоции, а не разум.♍ Дева — не бойтесь внести новшество в жизнь и в деятельность! Чем оригинальнее ваши идеи, тем больше вероятность успеха.♎ Весы — важную информацию сообщайте коротко и понятно. Только в этом случае руководство, представители вышестоящих или государственных инстанций пойдут вам навстречу.♏ Скорпион — под влиянием внешних факторов или людей из государственных и надзорных структур ранее принятые решения и приказы будут аннулированы. Ваши оппоненты могут совершить неординарные поступки, но они не причинят вам опасного вреда.♐ Стрелец — планы будут пересматриваться, договоренности не выполняться, а документы могут потеряться в самый ответственный момент.♑ Козерог — плодотворная неделя. Чем грандиознее и масштабнее ваши цели, тем лучше результат. При этом стоит быть аккуратным в расчетах и при работе с информацией.♒ Водолей — основная ваша задача на этой неделе - не поддаваться провокациям со стороны окружения. Стойте на своем. Никто вам не помешает осуществить задуманное.♓ Рыбы — прислушайтесь к партнеру. Он поможет вам собраться с мыслями и справиться с текущими делами, в том числе в критических ситуациях и в конкурентной борьбе.