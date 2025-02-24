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Татьяну Котову напоили прямо из горла бутылки на камеру

Татьяну Котову напоили прямо из горла бутылки на камеру
Ростовскую певицу Татьяну Котову напоили прямо из горла бутылки на камеру. Видео она разместила в соцсетях 24 февраля.

Девушка записала шуточное видео о том, как проходили вечеринки в 20 и 30 лет. В первой части ролика Котову напоили прямо из горла бутылки. Во второй части она пила уже из рюмки с подругами. После этого приятельницы отдыхали в бане.

Вероятно, девушка решила показать, что после 30 отдых становится не таким активным, как в молодости.

Татьяна Котова родилась в поселке Шолоховском Ростовской области. Она получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Девушка также является певицей и неоднократно выступала на большой сцене. В 2011 году Котова дебютировала как актриса — снялась в мелодраме «А счастье где-то рядом».
Фото: Соцсети.
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