Фото: Соцсети.

Ростовскую певицу Татьяну Котову напоили прямо из горла бутылки на камеру. Видео она разместила в соцсетях 24 февраля.Девушка записала шуточное видео о том, как проходили вечеринки в 20 и 30 лет. В первой части ролика Котову напоили прямо из горла бутылки. Во второй части она пила уже из рюмки с подругами. После этого приятельницы отдыхали в бане.Вероятно, девушка решила показать, что после 30 отдых становится не таким активным, как в молодости.Татьяна Котова родилась в поселке Шолоховском Ростовской области. Она получила известность благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Девушка также является певицей и неоднократно выступала на большой сцене. В 2011 году Котова дебютировала как актриса — снялась в мелодраме «А счастье где-то рядом».