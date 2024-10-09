Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Татьяна Котова забралась на шестиметровую гору Кайлас

Татьяна Котова забралась на шестиметровую гору Кайлас
Уроженка Ростовской области Татьяна Котова участвует в восхождении на гору Кайлас. Снимки с Тибета (Центральная Азия) девушка разместила в своих соцсетях 9 октября.

Певица рассказывает, что восхождение стало для нее «настоящим испытанием тела и духа». Девушка считает, что таким образом сможет очиститься, обнулиться и ответить на все волнующие ее вопросы. За трое суток экспедиции Котова преодолела 56 километров.

- Тот, кто пройдет гору один раз, очистится от всех грехов. Кто пройдет 13 раз – при следующем перерождении займет в колесе Сансары более высокий уровень. А тот, кто сделает это 108 раз, достигнет просветления Будды уже в этой жизни, - пишет Татьяна Котова.

Также девушка призналась, что путь был крайне сложным. С каждом метром ей становилось тяжело дышать. От постукивания альпинистского снаряжения болит голова, одежда сдавливает тело и болят ноги. Кроме того, от холода коченеет тело. Однако возвращаться Котова пока не собирается.

Девушка родилась в Белокалитвинском районе Ростовской области. Она является успешной актрисой и телеведущей. Также Котова была солисткой женской группы «ВИА Гра». В 2006 году девушка стала «Мисс Россия» и представляла Россию в конкурсах красоты «Мисс мира - 2007» и «Мисс Вселенная - 2007».
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.