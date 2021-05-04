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Татьяна Котова показала фото в купальнике с отдыха в Австрии

Татьяна Котова показала фото в купальнике с отдыха в Австрии

Модель и певица из Ростова-на-Дону Татьяна Котова поделилась новым фото в купальнике с отдыха в Австрии. Его она опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

В кадре девушка сидит на пирсе и держит в руках книгу про личностный рост.

- С открытием собственного бизнеса мне еще больше стало нравиться читать истории успеха разных предпринимателей, - пишет девушка в соцсети.

Публикация мгновенно набрала тысячи «лайков», а в комментариях поклонники восхитились образом ростовчанки.

- Выглядишь, как всегда, неотразимо, краше с каждым днем, - пишут фанаты.

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