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Таганрожец украл у сожительницы свой подарок на 23 февраля

Таганрожец украл у сожительницы свой подарок на 23 февраля
Житель Таганрога, не дождавшись праздника, украл у сожительницы свой подарок на 23 февраля.

Мужчина поругался со своей гражданской женой и забрал у неё золотое кольцо, которое она купила, чтобы подарить ему на 23 февраля. Девушка обратилась в полицию. Подозреваемого задержали 16 февраля.
- Мужчина сдал кольцо в ломбард, а полученные деньги потратил по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении 33-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ранее он уже был судим за кражу и грабеж. Подозреваемый помещён под подписку о невыезде.

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