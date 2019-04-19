Таганрожец Добронравов надеется на продолжение «Сватов» после победы Зеленского на выборах в Украине



Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов сказал, что надеется на продолжение сериала «Сваты» после победы Зеленского на выборах в Украине. Об этом он сообщил в беседе с одним из российских СМИ.



Дело в том, что Владимир Зеленский является продюсером сериала. Он не раз выступал с заявлениями о том, что несогласен с решением СБУ запретить показ и съёмку «Сватов» на территории Незалежной. Служба безопасности в 2017 году остановила производство сериала, так как Добронравов, исполняющий одну из главных ролей, несколько раз посещал Крым и из-за этого попал в список лиц, «представляющих угрозу для национальной безопасности».



Съёмочная группа не теряла надежды на продолжение «Сватов» - ведь они так полюбились телезрителям. При каждом удобном случае — лично или в Интернете — они засыпают Фёдора вопросами о том, когда же они увидят новый сезон?



И вот, с победой продюсера сериала на президентских выборах в Украине у них появилась надежда.



- Надеюсь, родненькие, надеюсь... Мы ничего еще не обсуждали... Я ведь продюсера Зеленского видел в своей жизни всего два раза, — сказал актёр.



Однако, у поклонников не осталось уже никаких сомнений — очень скоро они снова увидят на экранах любимую историю.