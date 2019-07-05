Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Таганрожец Фёдор Добронравов рассказал о ходе съёмок нового сезона «Сватов»

Таганрожец Фёдор Добронравов рассказал о ходе съёмок нового сезона «Сватов»
Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов рассказал о том, как продвигаются съёмки седьмого сезона «Сватов». Завесу тайны он приоткрыл в ходе интервью с порталом «Телепрограмма».

Сериал вышел на экраны 11 лет назад. Он тут же завоевал сердца российских и украинских зрителей. Планировалось, что шестой сезон станет последним. Но когда создатели «Сватов» организовали повторный прокат фильма, он снова побил все рейтинги по просмотрам. Тогда было принято решение продолжить съёмки. Увы, в 2017 году сериал запретили к показу на территории Украины. Тогда же Добронравов попал в чёрный список СБУ. К тому моменту команда успела снять только пять серий, работа проходила в Беларуси и Грузии.

После 2017-го телезрители не переставали лелеять надежду на возобновление любимой комедийной истории. Весной 2019 года с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского сериал разрешили к показу. Конечно, тут же пошли слухи о продолжении съёмок. Телеканалы Незалежной стали транслировать старые сезоны «Сватов».
Таганрожец Фёдор Добронравов рассказал о ходе съёмок нового сезона «Сватов»
При этом Госкино Украины остаётся при своём мнении. Его глава Филипп Ильенко недавно записал видеообращение к Зеленскому, говоря о том, что «Сваты» пропагандируют украинофобию. Удивительно, что власть предержащие тратят столько времени и сил для того, чтобы запретить выход в эфир простой комедии, которая, наоборот, объединяла украинцев и россиян своими юмором и непринуждённостью.

- Пока отсняли пять серий, а там - как бог даст, - добавил Добронравов. - Мы молимся, а больше я помочь ничем не могу. Надеюсь, всё образумится, сериал-то хороший, добрый.

Также он сказал, что формат «Сватов» не поменяется. Ожидается, что седьмой сезон будет состоять из 16 серий. В них герои сериала отправятся в 18-й век.
Таганрожец Фёдор Добронравов рассказал о ходе съёмок нового сезона «Сватов»

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.