Таганрожец Фёдор Добронравов рассказал о ходе съёмок нового сезона «Сватов»



Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов рассказал о том, как продвигаются съёмки седьмого сезона «Сватов». Завесу тайны он приоткрыл в ходе интервью с порталом «Телепрограмма».



Сериал вышел на экраны 11 лет назад. Он тут же завоевал сердца российских и украинских зрителей. Планировалось, что шестой сезон станет последним. Но когда создатели «Сватов» организовали повторный прокат фильма, он снова побил все рейтинги по просмотрам. Тогда было принято решение продолжить съёмки. Увы, в 2017 году сериал запретили к показу на территории Украины. Тогда же Добронравов попал в чёрный список СБУ. К тому моменту команда успела снять только пять серий, работа проходила в Беларуси и Грузии.



После 2017-го телезрители не переставали лелеять надежду на возобновление любимой комедийной истории. Весной 2019 года с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского сериал разрешили к показу. Конечно, тут же пошли слухи о продолжении съёмок. Телеканалы Незалежной стали транслировать старые сезоны «Сватов».



При этом Госкино Украины остаётся при своём мнении. Его глава Филипп Ильенко недавно записал видеообращение к Зеленскому, говоря о том, что «Сваты» пропагандируют украинофобию. Удивительно, что власть предержащие тратят столько времени и сил для того, чтобы запретить выход в эфир простой комедии, которая, наоборот, объединяла украинцев и россиян своими юмором и непринуждённостью.



- Пока отсняли пять серий, а там - как бог даст, - добавил Добронравов. - Мы молимся, а больше я помочь ничем не могу. Надеюсь, всё образумится, сериал-то хороший, добрый.



Также он сказал, что формат «Сватов» не поменяется. Ожидается, что седьмой сезон будет состоять из 16 серий. В них герои сериала отправятся в 18-й век.

