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Суд обязал МЧС выплатить таганрогскому заводу полмиллиарда рублей

Суд обязал МЧС выплатить таганрогскому заводу полмиллиарда рублей
Фото: energynews.su

Арбитражный суд Москвы обязал Министерство чрезвычайных ситуаций РФ выплатить полмиллиарда рублей таганрогскому авиазаводу имени Бериева.

Согласно материал суда, в 2011 году МЧС и ТАНТК им. Бериева заключили контракт. По его условиям, предприятие должно было до 2015 года поставить шесть самолётов-амфибий Бе-200. Стоимость каждой единицы составляла 1,4 миллиарда рублей. Однако заказчик полностью не расплатился с заводом. Долг перед компанией составил 436 200 000 рублей, а сумма неустойки 29 818 557 рублей.

Предприятие обратилось в суд. Инстанция удовлетворила требования истца, постановив полностью погасить задолженность и просрочку.
Помимо этого, завод сейчас требует от МЧС России выплатить более 1 млрд рублей по другому контракту.

Добавим, что ТАНТК им. Г.М. Бериева был основан в 1934 году. Предприятие специализируется на разработке и производстве летательных аппаратов различного назначения.

Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200 применяется при тушении пожаров, поисково-спасательных операциях, охране водных поверхностей, экологических миссиях, перевозке пассажиров и грузов. По ряду технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.

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