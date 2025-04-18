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Свыше 20 пригородных поездов изменят свое расписание из-за ремонта путей

Свыше 20 пригородных поездов изменят свое расписание из-за ремонта путей

В связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожном полотне в Ростовской области, расписание движения поездов претерпит некоторые изменения. Более двадцати поездов скорректируют время своего отправления и прибытия, а некоторые рейсы будут приостановлены на определенный период. СКЖД информирует пассажиров о временных корректировках, которые повлияют на график движения составов 21, 23 и 24 апреля.

В частности, 23 апреля будут временно отменены электрички, курсирующие по маршруту между Ростовом-на-Дону и Азовом. Данное изменение коснется рейсов, отправляющихся из Ростова в 12:32 и из Азова в 14:08.

На следующий день, 24 апреля, будут отменены пригородные поезда, следующие по маршруту Ростов – Батайск. Это затронет поезд № 6402, отправляющийся из Ростова в 06:40, и поезд № 6401, отправляющийся из Батайска в 08:00.

В общей сложности изменения в расписании коснутся около 29 пригородных электричек, курсирующих между Ростовом и различными станциями, включая Батайск, Азов, Степную, Орловку-Кубанскую, Лихую и Тимашевск.

Для получения самой актуальной информации о расписании и возможности приобретения проездных документов рекомендуется посетить официальный сайт СКЖД или обратиться в кассы пригородных железнодорожных вокзалов.
Фото: Дондей
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