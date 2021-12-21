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Священника из Ростовской области заключили под стражу по подозрению в домогательствах к дочкам

Священника из Ростовской области заключили под стражу по подозрению в домогательствах к дочкам
Азовский городской суд избрал меру пресечения настоятелю Никольского храма в селе Новониколаевка. Сергей Лысенко, подозреваемый в домогательствах к несовершеннолетним, пробудет в СИЗО до конца февраля.

Скандальная история с участием священнослужителя облетела всю Ростовскую область. 46-летний Сергей Лысенко оказался под подозрением после семейного конфликта. По неофициальным данным, заявление о домогательствах к несовершеннолетним написала его супруга.

Правоохранители сразу начали проверку информации, а самого настоятеля временно отстранили от службы в храме. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, 22 декабря Сергея Лысенко отправили в СИЗО на 1 месяц и 26 суток.
Фото: rostoveparhia.ru.
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