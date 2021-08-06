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На Дону дедушку подозревают в домогательствах к маленькой внучке

На Дону дедушку подозревают в домогательствах к маленькой внучке
В Ростовской области дедушку подозревают в домогательствах к четырехлетней внучке. Об этом стало известно 10 августа.

Ребенка привезли в поселок Синегорский Белокалитвинского района из города Шахты на лето к родственникам. Через некоторое время малышку забрали домой. Как сообщил DonDay.ru, оказавшись вдали от дедушки, кроха рассказала родителям о его сексуальных домогательствах. Шокированные родители тут же написали заявление в полицию.

Сейчас правоохранители опрашивают всех участников случившегося. На пенсионера могут завести уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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