На Дону дедушку подозревают в домогательствах к маленькой внучке
В Ростовской области дедушку подозревают в домогательствах к четырехлетней внучке. Об этом стало известно 10 августа.
Ребенка привезли в поселок Синегорский Белокалитвинского района из города Шахты на лето к родственникам. Через некоторое время малышку забрали домой. Как сообщил DonDay.ru, оказавшись вдали от дедушки, кроха рассказала родителям о его сексуальных домогательствах. Шокированные родители тут же написали заявление в полицию.
Сейчас правоохранители опрашивают всех участников случившегося. На пенсионера могут завести уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».