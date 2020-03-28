Уровень самоизоляции ростовчан оценили на «тройку»



В России рассчитывают индекс самоизоляции жителей каждого города. Ростов-на-Дону пока набрал три балла из пяти.



Мониторинг ведёт Яндекс, который анализирует загруженность улиц в населённых пунктах. Уровень самоизоляции оценивают от нуля до пяти, где ноль - «на улицах много людей», а пять - «все сидят по домам». В воскресенье, 29 марта, индекс в среднем по городам-миллионникам составил 3,6, но в будние дни он снижается.



По данным на 30 марта, уровень самолизоляции ростовчан оценивают на «тройку». Самый высокий показатель среди городов-миллионников — у жителей Нур-Султана (3,3), самый низкий — у Новосибирска (2,8). Лучший балл среди всех российских городов показал маленький Южно-Сахалинск (4).



На фоне пандемии коронавируса жителей России призывают оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Самоизоляция помогает в борьбе с инфекцией, так как люди сводят на минимум контакты друг с другом, не посещают общественные места и не пользуются транспортом. Дни с 30 марта по 5 апреля объявлены выходными для того, чтобы россияне провели эту неделю в самоизоляции.