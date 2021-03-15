Свисающие оголенные провода в поликлинике № 16 напугали ростовчан
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на аварийное состояние городской поликлиники № 16 на проспекте Космонавтов, 6/1. Фотографиями из медицинского учреждения поделился один из пользователей социальной сети. Горожанам состояние поликлиники напомнило фильм ужасов.
На снимках показаны обшарпанные коридоры ростовской здравницы, голые, убитые потолки со свисающими проводами. Но больший страх вызывают длинные лампы, которые держатся буквально «на соплях». Кажется, что плафон вот-вот упадёт кому-нибудь на голову и не дай бог покалечит пациента или сотрудника.
- Жуть просто… - отреагировала на фото пользователь группы Ксения А. - Туда только приходить умирать можно, но никак не лечиться.
Судя по кадрам, капитальный ремонт в поликлинике делали очень давно. Состояние медучреждения сегодня представляет опасность для своих пациентов. Мелкие работы и косметическая реставрация вряд ли спасёт здание от сырых потолков с трещинами и почерневших от плесени стен.
Кстати, ростовчане отметили, что такая проблема существует не только в этой больнице города. Местные жители напомнили об удручающем состоянии женской консультации в Северном микрорайоне.
Также в капитальном ремонте нуждается здание городской больницы № 8 на улице Красноармейской. Читательница Rostov.ru присылала фото из медучреждения с текущей крышей, дырами в стенах толщиной с палец и потрескавшимися потолками.