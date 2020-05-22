Суп да каша - пища наша: донские семьи экономят каждую копейку
Режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса, застал россиян врасплох. Чёрный день наступил для всех одновременно. Но далеко не все к этому оказались готовы. Привычка жить одним днём – не банальная беспечность, а вынужденный образ жизни в настоящих реалиях.
Кредиты, ипотеки, детские сады и школы истощают семейный бюджет большинства до нуля. Самые экономные умудряются каждый месяц откладывать лишнюю копеечку, формируя подушку безопасности. Те, кто оказался без неё, сегодня выкручиваются, как могут.
Затянутый пояс самоизоляции
Наталья одна воспитывает двух дочерей. Молодая женщина не привыкла рассчитывать ни на чью помощь. Кризисов в её судьбе было немало. В любой непростой ситуации мать-одиночка привыкла импровизировать.
К смекалке пришлось прибегнуть и в этот раз, чтобы прокормить себя и девчонок. Из-за режима самоизоляции девушка осталась без основного источника дохода.
- Никогда ничего не закупала впрок. Даже когда народ стал сметать с полок гречку и другие крупы, держалась до последнего. Через две недели сдалась. Пошла и купила по килограмму гречки, риса и сахара, - рассказала Наталья.
В маленьком городке Донецке у девушки много знакомых. С началом самоизоляции некоторые из них помогли, кто чем смог.
- Один знакомый передал сетку картошки, второй – мешок с овощами: луком, морковкой, капустой. Третий где-то раздобыл военные сухпайки и тоже поделился.
Продуктами на ближайшее время семья обеспечена. Благо, девчата в еде не привередливы. У шестилетней дочки любимое блюдо – макароны, старшая, девятиклассница, обожает картошку в любом виде.
- Каждый день бегаю по городу, так нашла недорогой мясной магазин. Дети любят на завтрак бутерброды с сосисками. Там неплохие продукты часто бывают по акции, упаковка «Ганноверских» или «Бистро» выходит по 100 с небольшим рублей.
Оставшись вынуждено без работы, Наталья воспользовалась тем, что в комнате пылился компьютер, и сдала в аренду рабочее место. Днём за компьютером трудится сосед. Взамен он оплачивает счета за электричество. Заодно арендатор присматривает за девчатами, если маме нужно отлучиться.
Помогают разнообразить стол соленья. С прошлого года остались закатанные огурцы, помидоры. В этом году дончанка решила посадить только зелень и немного огурцов.
- Рассада сильно подорожала. Надо выложить 3-4 тысячи на саженцы. А какой будет результат, никогда не угадаешь, - пояснила Наталья.
Пригодился опыт 90-х
Детство и отрочество ростовчан Артема и Лены пришлись на 90-е. Опыт голодных лет пригодился, когда семья осталась без заработка.
Лена не вышла на работу после второго декрета. К этому времени старший сын подрос и пошёл в школу. Мама скоро поняла, что без родительской помощи новоявленный ученик не справится. Так из юриста девушка переквалифицировалась в домохозяйку.
- Мы и до этого жили достаточно скромно. В семье работает один муж, и понемногу помогают бабушки, - рассказала Елена. – Так что экономить нам не привыкать. Но, конечно, когда супруг сел на месяц дома, пояса пришлось затянуть ещё туже.
В первую очередь, всё из-за тех же ограничений сэкономить получилось на школе и детском саде. В семье подсчитали, что за месяц домашнего обучения удалось сохранить целых 5 000 рублей.
- В эту сумму входят ежемесячные взносы на нужды класса, школы и т. д., оплата кружков, дополнительных занятий, канцелярии, питания, - рассказала ростовчанка.
Порядка 600 рублей сэкономили на сотовой связи. Ребёнок всё время дома, а значит, не пользуется телефоном и мобильным интернетом.
- Наши основные траты – это еда и «коммуналка». К счастью, квартира своя, поэтому за аренду мы не платим.
По утрам в семье завтракают кашей, на обед - суп. Кроме того, в холодильнике всегда есть молоко. «Вкусняшками» и фруктами детей балуют бабушки.
- Крупами я запаслась. Чтобы они дольше сохранились, в каждую банку положила по зубчику чеснока. Насушила сухарей, дети иногда их таскают как перекус или пьют с ними чай. Чаще стала печь. Вспомнила рецепты из своего неизбалованного детства. Тогда лакомились в основном мамиными пирогами, которые готовили с вареньем, повидлом и т. п. Даже печенье делали из томата.
По словам Елены, вместе с мужем они постоянно старались понемногу откладывать. В результате удалось скопить небольшую подушку безопасности. Её хватит на пару месяцев.
- Пока мы справляемся, как будет дальше, неизвестно. Надеюсь, уже скоро муж вернётся на работу, и всё встанет на свои места.
Добавим, что 21 мая во время заседания донского правительства директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова сообщила о существенном снижении платежеспособности жителей Ростовской области. По её словам, дончане всё чаще ищут места, где можно поторговаться и купить продукты подешевле.