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Задержанный первый зам СКЖД останется в СИЗО до ноября

Задержанный первый зам СКЖД останется в СИЗО до ноября
Задержанный первый заместитель СКЖД останется в СИЗО до 20 ноября. Алексей Черняев пытался смягчить меру пресечения в Ростовском областном суде, однако суд оставил в силе решение первой инстанции.

По версии следствия, первый заместитель начальника СКЖД и замначальника района управления (по оперативной работе) Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации. За эти деньги управленцы РЖД должны были обеспечить беспрепятственное продвижение составов поездов организации.

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