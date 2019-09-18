Задержанный первый зам СКЖД останется в СИЗО до ноября



Задержанный первый заместитель СКЖД останется в СИЗО до 20 ноября. Алексей Черняев пытался смягчить меру пресечения в Ростовском областном суде, однако суд оставил в силе решение первой инстанции.



По версии следствия, первый заместитель начальника СКЖД и замначальника района управления (по оперативной работе) Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации. За эти деньги управленцы РЖД должны были обеспечить беспрепятственное продвижение составов поездов организации.