В Ростове суд рассмотрел дело о теракте на Крымском мосту

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В Ростове Южный окружной военный суд рассмотрит громкое уголовное дело о теракте на Крымском мосту. На скамье подсудимых окажутся восемь человек.По версии следствия, утром 8 октября загруженный взрывными устройствами грузовик двигался по путепроводу. Участники преступной группы подорвали машину. В результате погибли водитель и еще четыре пассажира машины. Огонь перебросился на грузовой поезд, а часть моста обрушилась.Обвиняемым грозит до пожизненного лишения свободы.— Дата первого заседания пока не назначена, — пишет DonDay со ссылкой на Южный окружной военный суд.