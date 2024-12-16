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В Ростове суд рассмотрел дело о теракте на Крымском мосту

В Ростове суд рассмотрел дело о теракте на Крымском мосту
В Ростове Южный окружной военный суд рассмотрит громкое уголовное дело о теракте на Крымском мосту. На скамье подсудимых окажутся восемь человек.

По версии следствия, утром 8 октября загруженный взрывными устройствами грузовик двигался по путепроводу. Участники преступной группы подорвали машину. В результате погибли водитель и еще четыре пассажира машины. Огонь перебросился на грузовой поезд, а часть моста обрушилась.

Обвиняемым грозит до пожизненного лишения свободы.

— Дата первого заседания пока не назначена, — пишет DonDay со ссылкой на Южный окружной военный суд.
Фото: соцсети
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