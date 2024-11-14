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Суд в Москве арестовал двух высокопоставленных правоохранителей из Таганрога

Суд в Москве арестовал двух высокопоставленных правоохранителей из Таганрога
Басманный районный суд Москвы арестовал двух высокопоставленных правоохранителей из Ростовской области. В СИЗО отправили начальника отдела регионального управления по борьбе с коррупцией Виталия Шмыкова и следователя ОВД следственного отдела по Таганрогу донского СУ СКР Антона Васильченко. Они будут находиться под стражей до 12 января 2025 года.

Шмыкова и Васильченко подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются. Не исключено, что обоих могли задержать из-за уголовного дела в отношении бывшего начальника следственного отдела СК Таганрога Руслана Багмута.

Его также этапировали в Москву, где арестовали до конца ноября. Бывшему руководителю вменяют две статьи: «Мошенничество» и «Посредничество во взяточничестве».

Максимальное наказание, которое может грозить Виталию Шмыкову и Антону Васильченко, — до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом в несколько миллионов рублей.
На фото: Виталий Шмыков (слева) и Антон Васильченко (справа) (предоставлено пресс-службой судов общей юрисдикции Москвы).
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