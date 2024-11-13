В Москву доставили двух правоохранителей, задержанных в Ростовской области

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Двух высокопоставленных правоохранителей, задержанных в Ростовской области, перевезли в Москву. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.Правоохранителям выберут меру пресечения в столице. Речь идет о начальнике отдела областного управления по борьбе с коррупцией Виталии Шмыкове и следователе ОВД следственного отдела по Таганрогу регионального СУ СКР Антоне Васильченко.Предварительно, обоих обвиняют во взяточничестве. Возможно, их задержания связаны с уголовным делом, возбужденным против бывшего начальника следственного отдела Следственного комитета по городу Таганрогу Руслана Багмута. Его также доставили в Москву, где арестовали до конца ноября. Багмуту инкриминируют две статьи: «Мошенничество» и «Посредничество во взяточничестве».По данным следствия, в марте 2023 года Багмут получил два миллиона рублей от бизнесмена в обмен на покровительство. Для завершения сделки он должен был передать эти деньги другому высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов.