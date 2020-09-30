Экс-начальнику ГУФСИН Ростовской области Муслиму Даххаеву вынесли приговор
В Ростове-на-Дону состоялось оглашение приговора экс-начальнику ГУФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву. Решение по делу обвиняемого в разглашении государственной тайны вынесли 2 октября в Ростовском областном суде.
Муслима Даххаева признали виновным по статьям «Разглашение государственной тайны» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Экс-начальник донского ГУФСИН отправится на два года в колонию-поселение. Также на два года он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Срок пребывания в СИЗО с 13 ноября 2019 года ему засчитают в пересчете один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Напомним, Муслима Даххаева и нескольких его подчиненных задержали в ноябре 2019 года. По версии правоохранителей, он вместе с подчиненными предоставил криминальным лицам информацию о двух агентах, которые работали в колонии. Когда доказательств оказалось достаточно, Даххаев был задержан. Все это время он находился в СИЗО, несмотря на то, что подавал ходатайства об изменении меры пресечения. Суд отклонял жалобы.
13 мая 2020 года президент РФ освободил Даххаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.