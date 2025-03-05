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Суд Ростова продлил конкурсное производство в кредитном кооперативе «Цимлянском»

Суд Ростова продлил конкурсное производство в кредитном кооперативе «Цимлянском»
Конкурсное производство в отношении сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Цимлянского» продлили до 2 сентября. Арбитражный суд Ростовской области вынес соответствующее решение 3 марта.

Кооператив занимался выдачей потребительских кредитов более 19 лет. Осенью 2022-го организация сама подала заявление с просьбой признать ее банкротом. В мае 2023-го прошение было удовлетворено. Причиной стала задолженность в размере более 23 миллионов рублей.

Для того чтобы выплатить эту сумму, дебиторские задолженности СППК стали продавать на аукционе.
Фото: Ростов.Ру
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