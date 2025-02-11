Суд продлил конкурсное производство в отношении азовского застройщика

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Конкурсное производство в отношении азовского ООО «Рост» продлили на полгода. Арбитражный суд Ростовской области вынес решение 5 февраля. Информация опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.Имущество организации по строительству жилых и производственных зданий можно будет выставлять на торги до 5 августа. На аукционе рискует оказаться недвижимость, которая принадлежит застройщику.ООО «Рост» было зарегистрировано в Азове летом 2014 года. Компанию признали несостоятельной осенью 2020-го.