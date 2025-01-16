Суд продли конкурсное производство в отношении ростовского «Агро-Альянс»

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Арбитражный суд Ростовской области на шесть месяцев продлил конкурсное производство в отношении ООО «Агро-Альянс». Определение опубликовали в Едином реестре сведений о банкротстве 13 января.Имущество компании по торговле металлом можно будет выставлять на торги до июня 2025 года. На аукционе рискует оказаться оборудование, а также производственные помещения, которые принадлежат организации.В декабре 2024 года ООО «Агро-Альянс» признали банкротом. Годом ранее общая задолженность компании составляла более 330 миллионов рублей.ООО «Агро-Альянс» было зарегистрировано 19 сентября 2005 года в Ростове. Организация не только торговала металлом, но и производила механические изделия, тару и т.д.