Ростовскую активистку «Открытой России» снова оставили под домашним арестом



Ростовскую активистку «Открытой России» оставили под домашним арестом. Такое решение Ленинский районный суд принял 15 марта.



На заседании следователь настаивал на продлении меры пресечения. По его словам, Анастасия Шевченко совершила преступление против конституционного строя. В итоге в Ленинском суде приняли эти доводы и снова оставили активистку под домашним арестом.



На решение не повлияли доводы защиты Шевченко. Ростовчанка не может покинуть страну, так как у нее изъяли загранпаспорт. Кроме того, не раз говорилось о наличии у подозреваемой двух несовершеннолетних детей. Однако эти доводы суд не стал принимать во внимание.



– Адвокат просил, чтобы Анастасии разрешили гулять с детьми, провожать их в школу, созваниваться с сыном и дочерью, – пояснил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.



Суд не удовлетворил ни одно из ходатайств. Меру пресечения активистке продлили до 16 июня.



Напомним, в январе Анастасию Шевченко обвинили по статье о работе нежелательных организаций. 21 января активистку поместили в ИВС, а 23 – отправили под домашний арест.

