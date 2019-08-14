Ростовской активисте Анастасии Шевченко суд продлил срок домашнего ареста





Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко. Очередное заседание состоялось 16 августа.



Под домашним арестом ростовчанка останется до 20 октября. По словам руководителя предвыборного штаба Шевченко Дарьи Кулаковой, проводимая в рамках расследования уголовного дела политическая экспертиза будет готова не ранее 18 ноября.

- На прошлом суде заверяли, что проведут быстро, за пару недель, ведь очереди нет, - написала Дарья на своей странице в Фейсбуке. - А сейчас говорят, что раньше 18 ноября не справятся, нужно ещё 2 месяца и 28 дней.



То есть, скорее всего, на следующем заседании Анастасии продлять меру пресечения до конца ноября.



Кроме того, на этот же день назначено заседание избирательной комиссии Ростова. ТИК должен рассмотреть жалобу Анастасии Шевченко на отказ в регистрации её как кандидата на выборы в городскую думу.



Напомним, Анастасию Шевченко задержали 21 января. Она первая в России обвиняемая по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Под домашним арестом ростовчанка находится уже полгода.