Суд разделил имущество между донским футболистом Глушаковым и его бывшей супругой



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Никулинский суд Москвы принял решение относительно общего имущества футболиста Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Заседание проходило в закрытом формате.



Суд постановил разделить имущество поровну между экс-супругами. Вердиктом остались недовольны обе стороны. Бывшая жена спортсмена утверждает, что судья не учёл 200 миллионов рублей, которые ранее он вывел со счетов.



Глушаков, в свою очередь, также не согласился с решением и заявил, что будет подавать апелляцию. Игрока «Ахмата» не устроило, что экс-супруге досталось недвижимое имущество, на которое он претендовал, сообщает Regnum.







Ранее суд определили порядок общения спортсмена с дочерями. С детьми он может видеться четыре дня в месяц, на новогодние каникулы и один летний месяц. Футболисту также разрешили видеться с девочками в их и в свой дни рождения.



Суд также взыскал с Глушакова алименты в размере одной трети всех его доходов. Кроме того он должен ежемесячно выплачивать дополнительно 100 тысяч рублей на содержание бывшей супруги до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.







Напомним, Денис и Дарья прожили в браке почти 10 лет. Молодые люди познакомились в родном городе футболиста – Миллерово. У пары две дочери – 7-летняя Валерия и 2,5-годовалая Александра. Инициатором разрыва стала Дарья, которая обвинила супруга в изменах. В феврале 2019 года брак был расторгнут.



Добавим, что Денис Глушаков, с 2013 года игравший за московский «Спартак», этим летом перешел в грозненский «Ахмат».