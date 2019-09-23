Бывшая жена футболиста Дениса Глушакова будет оспаривать решение суда о разделе имущества



Дарья Глушакова, бывшая супруга футболиста Дениса Глушакова, снова собирается идти в суд. Девушка намерена обжаловать решение о разделе имущества.



Никулинский суд Москвы в августе 2019 года разделил между супругами совместно нажитое имущество поровну. Но оба остались недовольны таким решением. Футболист посчитал несправедливым, что суд оставил экс-жене недвижимое имущество. А Дарья посетовала, что при разделе не были учтены 200 миллионов рублей, которые, по её словам, Глушаков до начала процесса вывел со счетов. Кроме того, она готовится потребовать вернуть её стоматологическую клинику, оставленную судом за спортсменом.



В настоящее время девушка готовит апелляцию, чтобы оспорить решение суда.



Напомним, Денис и Дарья познакомились в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом. В браке они прожили 10 лет. У пары родились две дочки. Сейчас старшей Валерии 7 лет, а младшей Александре почти 3 года. О неурядице в семье стало известно год назад. Жена обвинила в футболиста в измене, после чего посыпалась череда взаимных упреков и претензий. Отношения молодым людям так и не удалось наладить, история закончилась разводом.