Не смог объяснить пропажу 140 млн: суд перенёс заседание по делу донского футболиста Глушакова



Николинский суд Москвы перенёс апелляционное заседание по делу о разделе имущества донского футболиста Глушакова и его экс-жены.



Ранее суд оставил всю недвижимость, на которую претендовал Денис, его бывшей супруге Дарье. Сама женщина также осталась недовольна таким решением, так как суд не учёл 200 миллионов рублей, которые спортсмен ранее вывел со счетов. Денису досталась стоматологическая клиника, которую Дарья считает своей. Оба экс-супруга подали апелляцию в суд, чтобы оспорить решение.



Первое заседание состоялось 28 октября. Хоть на нём присутствовали обе стороны, слушание решили перенести. Как пояснил адвокат Дарьи Игорь Жорин, Глушаков не смог внятно объяснить, куда потратил 140 миллионов рублей из тех 200 миллионов, которые вывел со счетов.



Так как футболист пришёл неподготовленным, суд отложил апелляционное заседание. Дениса обязали подготовить расчёт и пояснить, на что ушла столь внушительная сумма.



Скандал вокруг четы Глушаковых начался больше года назад. Они развелись, обвиняя друг друга в изменах. После расставания, бывшие супруги стали делить имущество. Так как решить конфликт полюбовно не удалось, они обратились в суд. Сейчас Денис платит алименты на содержание их общих с Дарьей детей.