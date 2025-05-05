Суд продлил домашний арест главе администрации Зернограда

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Суд продлил меру пресечения главе администрации Зернограда Ирине Полищук. Она будет находиться под домашним арестом до 5 июня. Об этом пишет DonDay.Чиновница подозревается в совершении неправомерных действий с муниципальными контрактами, касающимися ремонтных работ на дорогах. В конце октября 2024 года она была взята под стражу.Более четырех месяцев Ирина Полищук находилась в СИЗО. В конце февраля ей изменили меру пресечения на более мягкую.Ирина Полищук вступила в должность главы администрации Зернограда в декабре 2021 года. В августе 2023 года она привлекла к себе внимание общественности. После серьезного инцидента в сфере водоснабжения чиновница выдвинула версию о диверсии. Однако данная версия была опровергнута региональными властями, которые заявили об обычной коммунальной аварии.