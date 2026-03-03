Загадочная комета 3I/Atlas приблизится к Юпитеру и вскоре скроется навсегда
Загадочный космический объект 3I/Atlas максимально приблизится к Юпитеру и вскоре скроется навсегда. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
Объект будет на минимальном расстоянии от Юпитера уже через две недели. По последним оценкам, два тела сблизятся на расстоянии около 53 миллионов километров. Удивительно, что объект максимально приблизится к плоскости, в которой вращаются планеты Солнечной системы. Тогда как большинство дальних комет и астероидов влетает в Солнечную систему под самыми различными углами, в то время как 3I/Atlas движется по траектории, которая лежит почти точно в плоскости эклиптики (близкая траектория к вращению планет).
- Если через некоторое время к Земле снова прилетит межзвёздное тело с такими же особенностями орбиты, то ученые первыми объявят, что к нам летят инопланетяне, — настолько невероятным будет второе такое совпадение, - пишут специалисты.
Отметим, что после пересечения орбиты Сатурна, небесное тело перестанет быть видимым даже для самых крупных телескопов.