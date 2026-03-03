Загадочная комета 3I/Atlas приблизится к Юпитеру и вскоре скроется навсегда

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

Загадочный космический объект 3I/Atlas максимально приблизится к Юпитеру и вскоре скроется навсегда. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.Объект будет на минимальном расстоянии от Юпитера уже через две недели. По последним оценкам, два тела сблизятся на расстоянии около 53 миллионов километров. Удивительно, что объект максимально приблизится к плоскости, в которой вращаются планеты Солнечной системы. Тогда как большинство дальних комет и астероидов влетает в Солнечную систему под самыми различными углами, в то время как 3I/Atlas движется по траектории, которая лежит почти точно в плоскости эклиптики (близкая траектория к вращению планет).- Если через некоторое время к Земле снова прилетит межзвёздное тело с такими же особенностями орбиты, то ученые первыми объявят, что к нам летят инопланетяне, — настолько невероятным будет второе такое совпадение, - пишут специалисты.Отметим, что после пересечения орбиты Сатурна, небесное тело перестанет быть видимым даже для самых крупных телескопов.