Главу администрации Зернограда Ирина Полищук задержали

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Задержана глава администрации Зернограда Ирина Полищук. DonDay со ссылкой на источник сообщает, что чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий. Ирина Полищук была задержан 24 октября. Ее подозревают в мошенничестве, связанном с муниципальными контрактами.- Она приняла работы по заведомо завышенной цене. Был прописан ямочный ремонт, а было осуществлено грейдирование. Что в цене ниже, чем по документам. Также щебень использовали не за счет подрядчика, а за чем средств города, - сообщил источник DonDay.Сейчас решается вопрос о мере пресечения чиновнице.Ирина Полищук была избрана на должность главы администрации в 2021 году. Ее кандидатуру предложило зерноградское отделение КПРФ. В 2023 году она была переизбрана на этот пост.Ирина Полищук запомнилась тем, что заявила о диверсии на водоводе. Ее впоследствии за фейк оштрафовали на 100 тысяч рублей.