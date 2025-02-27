Главе администрации Зернограда Ирине Полищук изменили меру пресечения

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В отношении главы администрации Зернограда Ирины Полищук была изменена мера пресечения – её перевели из следственного изолятора под домашний арест. Информация об этом поступила из пресс-службы судов.Решение об изменении меры пресечения в отношении должностного лица было принято в ходе заседания апелляционного суда, рассматривавшего жалобу на решение Зерноградского районного суда. Рассмотрение состоялось 26 февраля в Ростовском областном суде.В официальном сообщении отмечается, что апелляционная инстанция Ростовской области приняла решение о замене содержания под стражей Ирины Полищук на домашний арест.Напомним, что чиновница подозревается в совершении неправомерных действий с муниципальными контрактами, касающимися ремонтных работ на дорогах. В конце октября 2024 года она была взята под стражу.Ирина Полищук вступила в должность главы администрации Зернограда в декабре 2021 года. Важно отметить, что в августе 2023 года она привлекла к себе внимание общественности. После серьезного инцидента в системе водоснабжения чиновница выдвинула версию о диверсии. Однако данная версия была опровергнута региональными властями, которые заявили об обычной коммунальной аварии.