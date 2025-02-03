Главу администрации Зернограда Ирину Полищук оставили в СИЗО

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Главе администрации Зернограда Ростовской области продлили меру пресечения. Ирина Полищук будет находиться в СИЗО до 5 марта. Информация об этом появилась в пресс-службе судов.Чиновнице предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По информации источника DonDay, глава администрации Зернограда могла принять работы по ямочному ремонту от подрядчика по завышенной цене. В конце октября 2024 года чиновницу задержали. Уже больше трех месяцев она находится под стражей.Ирина Полищук заняла кресло главы администрации Зернограда в декабре 2021 года. Широкую известность руководитель получила не благодаря управленческим достижениям. В августе 2023 года она оказалась в центре скандала.После крупного прорыва на магистральном водопроводе чиновница заявила, что это дело рук диверсантов. Буквально через пару часов региональные власти дали опровержение словам Полищук. Оказалось, что в городе произошла обычная коммунальная авария.