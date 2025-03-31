Суд признал банкротом «Донской завод теплоизоляции»

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ООО «Донской завод теплоизоляции» признали банкротом. Решение 28 марта вынес арбитражный суд Ростовской области.Предприятие получило статус несостоятельного из-за больших долгов перед кредиторами. Речь идет о более 8,5 миллиона рублей.Для погашения задолженностей в отношении компании открыли конкурсное производство. Ее имущество могут выставлять на торги до 26 сентября.ООО «Донской завод теплоизоляции» было основано в Ростове-на-Дону в октябре 2015 года. Предприятие производило тепло- и звукоизоляционные материалы, а также смеси для ремонта дорог.