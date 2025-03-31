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Суд признал банкротом «Донской завод теплоизоляции»

Суд признал банкротом «Донской завод теплоизоляции»
ООО «Донской завод теплоизоляции» признали банкротом. Решение 28 марта вынес арбитражный суд Ростовской области.

Предприятие получило статус несостоятельного из-за больших долгов перед кредиторами. Речь идет о более 8,5 миллиона рублей.

Для погашения задолженностей в отношении компании открыли конкурсное производство. Ее имущество могут выставлять на торги до 26 сентября.

ООО «Донской завод теплоизоляции» было основано в Ростове-на-Дону в октябре 2015 года. Предприятие производило тепло- и звукоизоляционные материалы, а также смеси для ремонта дорог.
Фото для иллюстрации: Онлайн.Карты
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