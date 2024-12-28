В Ростовской области суд признал банкротом Глубокинский кирпичный завод

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АО «Глубокинский кирпичный завод» признан банкротом по решению Арбитражного суда Ростовской области. Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.В отношении предприятия открыли конкурсное производство до 23 июня. На протяжении шести месяцев имущество АО могут выставлять на торги.Требование о банкротстве завода было заявлено в суд в 2023 году. Причиной этого стал долг в размере 1,7 миллиона рублей. Затем в процесс включились другие кредиторы. Это привело к тому, что общая сумма долгов увеличилась почти до 13 миллионов рублей.Отметим, что АО «Глубокинский кирпичный завод» было зарегистрировано в поселке Глубоком под Каменском-Шахтинским в 1997 году. Долгие годы предприятие считалось одним из крупнейших производителей стройматериалов в Ростовской области.