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Суд отказал ростовчанам в удовлетворении иска по делу о «Западной хорде»

Суд отказал ростовчанам в удовлетворении иска по делу о «Западной хорде»
В Ростовском областном суде 18 апреля прошло заседание по делу о строительстве «Западной хорды». Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительными изменений в Генплане города от 2021 года. Эти изменения предусматривают прокладку трассы через Кумженскую рощу и станицу Гниловскую.

Жители Ростова выступают против проекта строительства «Западной хорды», который предусматривает вырубку деревьев в Кумженской роще. Это может привести к лишению людей жилья, а также затронуть археологические памятники. Кроме того, в роще растет пармелина липовая – редкое растение, занесенное в Красную книгу. Активисты считают, что это делает вырубку деревьев в этом месте недопустимой.
Фото: Дондей
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