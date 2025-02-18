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Назначили дату первого слушания по иску ростовчан к гордуме по «Западной хорде»

Назначили дату первого слушания по иску ростовчан к гордуме по «Западной хорде»
В Ростовском областном суде 18 февраля прошло предварительное судебное заседание по делу о «Западной хорде». Как сообщает портал DonDay, первое слушание назначено на 13 марта.

Напомним, 26 декабря горожане выразили несогласие с действиями гордумы, департамента архитектуры и комитета по охране памятников, вызванными строительством «Западной хорды». Чтобы изменить решение, они подали иск в суд. Его подписали 83 человека. Люди считают, что это негативно скажется на жителях, живущих неподалеку. Якобы дорога может затронуть лесные массивы и пройти через археологические памятники.
Фото: Дондей
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